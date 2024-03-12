12 марта 2024, 17:00
Российская ракета поразила еще одну пусковую установку HIMARS
Минобороны показало видео поражения еще одной пусковой установки HIMARS
Минобороны России в информационной сводке, опубликованной 12 марта, сообщило об уничтожении еще одной пусковой установки РСЗО HIMARS американского производство. Видео ликвидации иностранной техники опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Российские военнослужащие усиливают свои позиции на всех направлениях в зоне спецоперации. ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике.
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В последние недели украинская армия лишилась многих образцов дефицитной техники НАТО, в том числе трех танков Abrams и РСЗО HIMARS. При этом уничтоженное вооружение находилось в глубоком тылу противника.
На Авдеевском направлении российские военнослужащие развивают наступление, поддерживая его ударами по позициям ВСУ из «Градов». Координаты для огневого налета расчеты РСЗО вычисляют заранее.
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