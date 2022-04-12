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    12 апреля 2022, 08:55

    ВСУ обстреляли Ясиноватую, Озеряновку и Пантелеймоновку

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой, Озеряновки и Пантелеймоновки со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские вооруженные силы утром 12 апреля обстреляли артиллерийскими снарядами 122 калибра населенные пункты Ясиноватая, Озеряновка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

    В течение 15 минут ВСУ выпустили по прифронтовой Ясиноватой пять снарядов. Кроме того, пять ракет были направлены по направлению к Пантелеймоновке. Еще шесть снарядов на себя приняла Озеряновка.

    Монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в населенном пункте Никольское ранее сообщила, что украинские военнослужащие обстреляли православные храмы в республике.

    Накануне в ДНР после минометного обстрела ВСУ в поселке Старомихайловка погибла женщина. Еще одно ЧП произошло и в ЛНР. Там ВСУ ранили пожилую женщину.