ВСУ обстреляли Ясиноватую, Озеряновку и Пантелеймоновку

Украинские вооруженные силы утром 12 апреля обстреляли артиллерийскими снарядами 122 калибра населенные пункты Ясиноватая, Озеряновка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В течение 15 минут ВСУ выпустили по прифронтовой Ясиноватой пять снарядов. Кроме того, пять ракет были направлены по направлению к Пантелеймоновке. Еще шесть снарядов на себя приняла Озеряновка.

Монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в населенном пункте Никольское ранее сообщила, что украинские военнослужащие обстреляли православные храмы в республике.

Накануне в ДНР после минометного обстрела ВСУ в поселке Старомихайловка погибла женщина. Еще одно ЧП произошло и в ЛНР. Там ВСУ ранили пожилую женщину.