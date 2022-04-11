Женщина погибла из-за обстрела поселка в ДНР со стороны ВСУ

Женщина погибла в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка по адресу: улица Кирова, 64 „а“», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, по поселку выпустили четыре мины калибра 120 миллиметров.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в воскресенье, 10 апреля, нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по населенному пункту Новоайдар, который находится под контролем Луганской Народной Республики. В результате обстрела погибла мирная жительница.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что власти Украины при поддержке Запада якобы готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей в ЛНР, чтобы обвинить в этом военных России.