Националисты обстреляли православные храмы в ДНР

Украинские вооруженные силы обстреливали православные храмы в Донецкой Народной Республике. Об этом RT рассказала монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в населенном пункте Никольское.

По ее словам, 14 марта прихожане проводили вечернюю службу в храме, когда раздался взрыв рядом со зданием. Елизавета считает, что обстрел велся фосфорными бомбами.

«Сияло и горело. Бомба попала в дом, где жил батюшка. На следующий день бомба попала в Васильевский храм. Успенский собор, купола повредили», — рассказала она.

Также Елизавета сообщила, что в подвальных помещениях Николо-Васильевского монастыря укрывается около 600 мирных жителей республики, среди них 300 детей.

Ранее бывший сотрудник СБУ сообщил, что военнослужащие с применением угроз вымогали денежные средства у служителей епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Херсонской области.