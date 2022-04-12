ВСУ ранили пожилую женщину при очередном обстреле ЛНР

Пожилая женщина была ранена бойцами Вооруженных сил Украины при обстреле территории ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

В общей сложности за последние сутки бойцы ВСУ пять раз открывали огонь из различного вооружения по территории ЛНР. Обстрел велся по четырем населенным пунктам. В результате этого в Первомайске были повреждены четыре жилых дома, в Донецком — пять домов, а во Фрунзе женщина 1948 года рождения получила ранения.

Днем ранее украинские военные убили женщину из поселка Старомихайловка в ДНР.

Ранее стало известно, что украинские силовики совершили подрыв дамбы в Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.