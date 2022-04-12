ВСУ ранили пожилую женщину при очередном обстреле ЛНР
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта на территории ЛНР за сутки
Пожилая женщина была ранена бойцами Вооруженных сил Украины при обстреле территории ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
В общей сложности за последние сутки бойцы ВСУ пять раз открывали огонь из различного вооружения по территории ЛНР. Обстрел велся по четырем населенным пунктам. В результате этого в Первомайске были повреждены четыре жилых дома, в Донецком — пять домов, а во Фрунзе женщина 1948 года рождения получила ранения.
Днем ранее украинские военные убили женщину из поселка Старомихайловка в ДНР.
Ранее стало известно, что украинские силовики совершили подрыв дамбы в Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.