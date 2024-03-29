Эксклюзив 29 марта 2024, 15:46 Всего лишь риторика. Трамп изменил свое мнение об участии США в НАТО Эксперт Дудаков: США при Трампе не выйдут из НАТО, но будут работать вне блока РИА «Новости»

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Республиканец Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления о НАТО, в случае переизбрания не будет делать резких шагов и инициировать выход США из блока. Такое мнение «360» высказал американист Малек Дудаков.

Бывший помощник 45-го президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что у Трампа была идея о выходе США из НАТО. Он может вернуться к ней, если победит на президентских выборах в 2024 году, считает политик. Однако Дудаков не согласился с Болтоном.

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«Вся риторика Трампа о возможности выхода США из состава альянса — это всего лишь риторика. В последнем своем интервью британскому политику и ведущему GB News Найджелу Фараджу он скорректировал свою позицию. Трамп потребовал от стран НАТО нарастить военные расходы до уровня более 2% от ВВП, что соответствует уставу организации, и закупать больше американских вооружений», — поделился собеседник «360».

Дудаков заметил, что во время своего первого президентского срока Трамп не инициировал выход из НАТО. Поэтому вряд ли что-то изменится после его вероятного переизбрания. При этом эксперт подчеркнул, что Трамп будет активно сотрудничать с другими организациями, в которые входят США.

«Речь идет об антикитайском блоке AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Арктическом совете, действующем против России. Это ситуативные, менее забюрократизированные альянсы, чем НАТО, будут ближе Трампу. Кроме того, он сосредоточится на выстраивании двусторонних отношениях с другими странами», — подытожил собеседник.

В феврале МИД сообщил, что Россия перестала платить взносы в Арктический совет. В ведомстве также допустили выход страны из организации.