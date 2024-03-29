Мир 29 марта 2024, 11:01 Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа Экс-советник Болтон: Трамп добьется выхода США из НАТО в случае переизбрания РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства инициирует вопрос о выходе страны из состава НАТО. Об этом изданию Le Figaro сказал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, вероятность выхода США из альянса при Трампе можно оценить как довольно высокую.

Реклама

«Когда у Трампа возникает идея, он возвращается к ней вновь и вновь. Потом забывает, но в конечном счете снова вспоминает и действует. Многие думают, что эта тема просто является темой для переговоров, но я так не считаю», — отметил бывший советник.

Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп шокировал Европу, заявив об отказе от поддержки со стороны США, если они не прекратят покупать природные ресурсы по высокой стоимости у России.

Ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты призвали членов НАТО из Европы готовиться к вероятному выходу США из военного блока.