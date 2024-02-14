Мир 14 февраля 2024, 07:52 Россия перестала платить ежегодные взносы в Арктический совет МИД: Россия прекратила выплату ежегодных взносов в Арктический совет РИА «Новости»

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Россия временно прекратила ежегодные взносы в Арктический совет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — подчеркнули в дипведомстве.

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В министерстве уточнили, что речь идет о реализации общих проектов, в том числе по сохранению тонкой экосистемы Заполярья, проведении полярных исследований, гуманитарных связях, улучшении качества жизни и народов Крайнего Севера.

Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, РФ может выйти из Арктического совета, если тот будет перерастать в недружественное сообщество. Об этом также говорил посол по особым поручениям дипведомства Николай Корчунов. Он подчеркивал, что Россия может покинуть Арктический совет, если его работа не будет отвечать интересам страны.