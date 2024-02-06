Общество 06 февраля 2024, 10:07 Россия вновь допустила выход из Арктического совета Посол МИД Корчунов: РФ допускает выход из Арктического совета РИА «Новости»

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Россия может выйти из состава Арктического совета, если его деятельность не будет отвечать ее интересам. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — подчеркнул он.

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Дипломат указал на то, что пока совет работает на минимальных оборотах. Норвегия как его председатель пытается запустить его функционирование в полном формате, но другие страны-участницы ее не поддерживают.

Учрежденный в 1996 году Арктический совет — межправительственный форум, обеспечивающий содействие сотрудничеству на этой территории, в первую очередь в защите окружающей среды. Помимо России и Норвегии, в его состав входят Дания, Канада, Исландия, США, Швеция и Финляндия. Каждые два года происходит ротация председателей — к примеру, Россия председательствовала в совете с 2021 года.

В мае 2023-го Корчунов также заявлял, что РФ может выйти из Арктического совета в случае деструктивного поведения Запада и нарушения ее прав как представителя организации.