Мир 15 февраля 2024, 21:46 ВС РФ ударили по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожье Рогов: российские военные ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска ударили по украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода „Мотор Сич“. Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей», — заявил он.

Реклама

До этого глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении в городе объекта инфраструктуры, назвав нанесенные удары «болезненными» для ВСУ.

Сейчас украинская армия несет большие потери на фронте, а также нуждается в восстановлении техники, которая ранее находилась на хранении.

Ранее один объект инфраструктуры был поврежден в результате взрыва во Львове, но местные власти не уточнили, какой именно. Также несколько взрывов произошло в Киеве, в городе работали системы противовоздушной обороны.

В конце января глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска медленно продвигаются в регионе, причем без потерь личного состава.