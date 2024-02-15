Мир 15 февраля 2024, 08:24 Несколько взрывов произошло в Киеве Кличко на фоне воздушной тревоги сообщил о взрывах в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги по всей территории Украины произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Работают системы ПВО, в городе взрывы. Не покидайте укрытий», — написал он.

Реклама

Утром в четверг сразу несколько украинских СМИ сообщили, что взрывы также слышали в Днепропетровске, во Львове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

С осени 2022 года российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики на территории соседней страны. В Минобороны подчеркивали, что в боях с ВСУ армия не наносит удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Во вторник, 13 февраля, Минобороны сообщало, что украинская армия за сутки потеряла более тысячи человек живой силы на всех направлениях в зоне специальной операции.