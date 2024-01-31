31 января 2024, 03:16
Стало известно о продвижении российских войск в Запорожье
Балицкий: ВС России значительно продвинулись в Запорожской области
Российские войска медленно продвигаются в Запорожской области без потерь личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат», — сказал он.
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По словам Балицкого, в зоне продвижения сначала обрабатывается артиллерия и только после этого «происходит какое-то минимальное движение».
Бойцы ВС России ранее ликвидировали колонну украинской техники на Запорожском направлении. Ее обнаружили благодаря разведке с беспилотников. В результате грамотной атаки удалось уничтожить шесть боевых машин Bradley, два танка Leopard и минный трал.
Минобороны сообщило, что десантники штурмовали позиции ВСУ возле села Вербовое под Запорожьем. Работа военных помогла повлиять на улучшение положения по переднему краю.
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