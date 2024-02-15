Мир 15 февраля 2024, 10:04 Взрыв повредил инфраструктурный объект во Львове Мэр Львова Садовой: взрыв повредил инфраструктурный объект РИА «Новости»

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В четверг, 15 февраля, в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«Одно попадание в объект инфраструктуры… На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки», — заявил он.

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Глава администрации не уточнил, о каком объекте идет речь. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге во Львове, Днепропетровске, Запорожье, Киеве.

Российские военнослужащие наносят точные удары по военной инфраструктуре Украины. Ранее в министерстве обороны России сообщили об атаке истребителей Су-34 по позициям ВСУ на Купянском направлении. Под натиском ВС России на Донецком направлении украинские солдаты начали минировать подходы к Часовому Яру.