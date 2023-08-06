06 августа 2023, 14:09
Возможности России для ликвидации угроз в Черном море назвали достаточными
Замглавы Рябков заявил о возможностях России для обеспечения безопасности в Черном море
Военные и технические возможности России купируют любую опасность в Черном море и обеспечат полную безопасность. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что интересы безопасности находятся в приоритете и всегда надежно обеспечены.
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«У нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов», — заявил Рябков.
Дипломат добавил, что Россия неоднократно заявляла протесты западным странам в отношении растущих угроз безопасности в акватории Черного моря.
Украина в минувшую пятницу, 4 августа, заявила о «военной угрозе» для шести черноморских портов России: Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.
На следующий день украинские надводные беспилотники атаковали российский танкер «Сиг» во время его прохода по Керченскому проливу. Повреждение судна подтвердили в Росморречфлоте.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявлениями о «военной угрозе» Украина дала понять, что продолжит устраивать теракты против гражданских судов. По его словам, единственной возможностью обеспечения безопасного прохода по Черному морю является переход Одессы под контроль России.
Черное море
Россия
МИД РФ
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