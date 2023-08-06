Мир 06 августа 2023, 14:09 Возможности России для ликвидации угроз в Черном море назвали достаточными Замглавы Рябков заявил о возможностях России для обеспечения безопасности в Черном море РИА «Новости»

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Военные и технические возможности России купируют любую опасность в Черном море и обеспечат полную безопасность. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что интересы безопасности находятся в приоритете и всегда надежно обеспечены.

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«У нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что Россия неоднократно заявляла протесты западным странам в отношении растущих угроз безопасности в акватории Черного моря.

Украина в минувшую пятницу, 4 августа, заявила о «военной угрозе» для шести черноморских портов России: Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

На следующий день украинские надводные беспилотники атаковали российский танкер «Сиг» во время его прохода по Керченскому проливу. Повреждение судна подтвердили в Росморречфлоте.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявлениями о «военной угрозе» Украина дала понять, что продолжит устраивать теракты против гражданских судов. По его словам, единственной возможностью обеспечения безопасного прохода по Черному морю является переход Одессы под контроль России.