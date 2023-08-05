Спецоперация 05 августа 2023, 13:27 Украина объявила о «военной угрозе» в российских портах в Черном море «Госгидрогафия»: Украина сделала объявление о «военной угрозе» в черноморских портах РФ РИА «Новости»

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Украина официально объявила о «военной угрозе для судоходства в портах РФ в Черном море». Сообщение об этом появилось на сайте «Госгидрогафии».

На сайте перечислили шесть российских портов: в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи, Тамани.

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Российские военные уничтожили морской беспилотник ВСУ в ночь на 2 августа. Дрон пытался атаковать корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

В ночь на 1 августа ВСУ также предпринимали попытку атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

Ранее Британия заявила о планах подготовить более двух тысяч спецназовцев ВСУ к такам на Крым. Украинских солдат начали тренировать в учебном центре обороны в Оукхэмптоне (графство Девон) на юго-западе Англии. Спецназ Королевской морской пехоты взял обучение под свой контроль.