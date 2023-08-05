Мир 05 августа 2023, 21:25 Освобождение Одессы назвали гарантией снятия «военной угрозы» Украины Константинов назвал заявкой на новые теракты заявление Украины о «военной угрозе» портам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление службы Украины о военной угрозе для судоходства в российских портах стало официальной заявкой на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он напомнил, что минувшей ночью под атакой оказался танкер «Сиг», проходивший через Керченский пролив.

Реклама

«Может показаться, что это заявление аналогично российскому, сделанному после выхода из пресловутой „зерновой сделки“. Но так все выглядит только на первый взгляд», — написал Константинов.

Депутат подчеркнул, что Россия неоднократно говорила об опасениях использования гуманитарного коридора Украиной в военных целях. Но теперь никаких оснований для сомнений нет: киевский режим намерен атаковать гражданские суда.

«Украине мало лавров террористического государства, ей подавай еще и статус пиратской базы. Невольно вспоминаешь Пушкина, у которого один персонаж тоже заявлял об амбициях стать владычицей морскою, но в итоге оказался у разбитого корыта», — отметил председатель парламента Крыма.

Он подчеркнул, что единственным способом обеспечить безопасный проход гражданских судов в Черном море станет переход Одессы под контроль России.

Предупреждение о «военной угрозе» в акваториях шести черноморских портов России появилось на сайте «Госгидрогеографии» Украины. В тексте говорится, что предупреждение вступило в силу в минувшую пятницу, 4 августа.

Перед этим в Минобороны России заявили об уничтожении двух надводных украинских беспилотников, направлявшихся в сторону военно-морской базы Новороссийска. В ночь на субботу в Керченском проливе под атаку дронов получил танкер «Сиг». В Росморречфлоте заявили, что обследование танкера завершится вечером в субботу, а 6 августа начнется ремонт.