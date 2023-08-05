Происшествия 05 августа 2023, 18:15 Танкер «Сиг» после атаки морского дрона остался на плаву Росморчерфлот: танкер «Сиг» остался на плаву после атаки около Керчи РИА «Новости»

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Российский танкер «Сиг» после атаки морским беспилотным аппаратом в районе Керченского пролива находится на плаву. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Загрязнения окружающей среды нет, машотделение задраено, обеспечивается безопасная стоянка судна», — отметили в сообщении.

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По данным Росморчерфлота, до конца дня планируется завершить обследование подводной части танкера, после этого будут запланированы работы по устранению полученных судном повреждений. Предположительно, что их проведут в воскресенье, 6 августа, после доставки всех необходимых для заделки пробоины материалов.

ЧП с судном «Сиг» произошло, когда оно направлялось к Керченскому проливу с южной стороны. В результате атаки дроном на борту никто не пострадал. На помощь к нему отправили корабли НИС «Импульс» и СБС «Меркурий».