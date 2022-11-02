Мир 02 ноября 2022, 22:14 Возможность России и Украины поставлять зерно имеет мировое значение — Эрдоган Эрдоган выразил удовлетворение тем, что зерновая проблема была решена путем сотрудничества РИА "Новости"

Читать 360tv в

Поставки зерна Украиной и Россией имеют решающее значение для всего мира. Такое мнение выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного переговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил ТАСС.

«Способность Украины и России продавать свою зерновую продукцию имеет решающее значение для всего мира, президент Эрдоган отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна», — сказали в канцелярии Эрдогана.

Реклама

Президент Турции также выразил удовлетворение тем, что ситуация с отгрузкой зерна была решена путем сотрудничества.

Реклама

Республика сегодня проинформировала российского министра обороны Сергея Шойгу о позиции Украины по поводу зерновой сделки. России гарантировали безопасность гуманитарного коридора. Президент Владимир Путин в свою очередь сообщил, что страна не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию.

Также, по словам российского лидера, даже в случае полного выхода из продовольственной сделки стране все равно готова поставлять зерно в беднейшие государства.