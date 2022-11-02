Турция сообщила России о позиции Украины по зерновой сделке | 360°

Мир 02 ноября 2022, 10:50 Турция сообщила России о позиции Украины по зерновой сделке Минобороны Турции уведомило Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке РИА "Новости"

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Турция проинформировала министра обороны Сергея Шойгу о позиции Украины по зерновой сделке. Россию заверили, что нет причин опасаться за безопасность коридора. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Milliyet.

«Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли их. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал он.

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Акар напомнил, что зерновая инициатива очень важна, она вносит большой вклад для преодоления мирового продовольственного кризиса. Он также заявил, что отгрузка зерна — чисто гуманитарная деятельность и сюда не следует примешивать конфликт на Украине. Министр призвал все стороны снова сесть за стол переговоров.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки. Россия требует гарантии безопасности гуманитарного коридора, а Турция не может их предоставить.