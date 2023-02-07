Мир 07 февраля 2023, 04:08 Возможность прогнозирования землетрясений в Турции оценили в РАН Геофизик РАН Шебалин: предсказать землетрясения в Турции было невозможно РИА «Новости»

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Предсказать точную дату и место землетрясений было невозможно, их прогнозировали в ближайшие пять лет на большой территории, заявил РИА «Новости» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Принимать предупредительные меры при таком прогнозе бессмысленно.

«В нашем институте был прогноз, по которому на большой территории, превышающей по размерам размеры Турции, ожидалось землетрясение магнитудой восемь в ближайшие пять лет. Какие-то превентивные меры по этому прогнозу принимать не имело смысла, потому что при прогнозе на такой территории и такой период времени они экономически нецелесообразны», — заявил Шебалин.

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Более точные прогнозы невозможны, заявил ученый.

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В Турции по последним данным в результате землетрясений погибли 2316 человек, из-под завалов спасли 7340 человек. На помощь турецким спасателям прибыли российские сотрудники МЧС и кинологи с собаками, обученными на поиск людей под завалами зданий. В зону ЧС отправились более 100 спасателей и семь кинологических расчетов, а также инструменты для разбора завалов и помощи пострадавши.