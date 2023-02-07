Мир 07 февраля 2023, 03:53 Российские спасатели прибыли в Турцию МЧС России: более 100 спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи после землетрясений РИА «Новости»

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Более 100 спасателей МЧС России прилетели в пострадавшие от землетрясения районы Турции, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Россияне привезли аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и извлечения пострадавших из-под завалов.

«Отряд спасателей „Центроспас“ <…> готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха», — говорится в сообщении ведомства.

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В состав группы вошли кинологи с собаками, имеющие опыт ведения поисковых работ в разрушенных зданиях. Всего в Турцию вылетело семь кинологических расчетов. В пострадавших районах развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, где будут работать около 40 медработников и спасателей.

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За 20 часов с момента первого землетрясения на юго-востоке Турции из-под завалов спасли более 7300 человек. Погибли 2 316 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов.