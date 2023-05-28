Мир 28 мая 2023, 01:52 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины РИА «Новости»

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Воздушная тревога прозвучала в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве и четырех областях Украины. Такая информация следует данных официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены включили в украинской столице, а также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Сумской областях.

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Ранее тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Сразу несколько взрывов прогремело в Богодуховском районе Харьковской области после объявления воздушной тревоги.

В минувшую пятницу, 26 мая, СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области. По неподтвержденным данным, причиной стал удар по инфраструктурному объекту.

Несколько дней назад часть жителей Киевской области и еще семи регионов Украины лишились света из-за проблем в энергосистеме. В украинском Министерстве энергетики отметили, что в Киеве без электричества остались более трех тысяч человек. В ведомстве добавили, что из-за обстрелов свет отключали в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.