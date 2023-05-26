Спецоперация 26 мая 2023, 03:07 Взрывы прозвучали в Днепропетровской области — СМИ «Зеркало недели»: взрывы прозвучали в Днепропетровской области Соцсети

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Взрывы прогремели в ночь на 26 мая в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей произошедшего в материале не приводятся. Также ситуацию пока никак не прокомментировали местные власти.

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Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, отметил ТАСС.

Несколькими часами ранее военкоры сообщили о массированном ударе по территории Украины. В ближайшее время, как указывали военкоры, работу должны были начать и стратегические бомбардировщики ВКС России. В сообщении указывалось, что Ту-95 с базы Оленья идут к ракетному пусковому рубежу, также в воздух были подняты «стратеги» с базы Энгельс.

Накануне вечером ВКС России нанесли удары по оккупированной части Запорожской области, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Предварительно российские летчики активно работали планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой киевским режимом части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра.