Мир 25 мая 2023, 15:32 Часть Украины осталась без электричества Минэнерго Украины: восемь регионов страны остались без света РИА «Новости»

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Часть жителей Киевской области и еще семи регионов Украины остались без света из-за проблем в энергосистеме. Об этом сообщили в украинском Министерстве энергетики.

«В результате ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области», — отметили в ведомстве.

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В украинской столице без электричества остались более трех тысяч жителей. В министерстве добавили, что из-за обстрелов свет отключили в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По данным Минэнерго, отключали электричество и из-за непогоды — это затронуло в общей сложности свыше 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Сильные грозы стали причиной отключения света в Кировоградской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на 25 мая, по данным RT, в Киеве и Львовской области зафиксировали взрывы. Воздушная тревога звучала в Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Киевской областях.