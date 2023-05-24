Мир 24 мая 2023, 13:28 Воздушную тревогу объявили в Киеве Воздушную тревогу объявили в столице Украины РИА «Новости»

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Днем 24 мая украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве. Об этом говорят данные следящего за обстановкой на Украине ресурса.

Ранее воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях страны. Сигналы тревоги были слышны в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, написал RT.