24 мая 2023, 13:28
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушную тревогу объявили в столице Украины
Днем 24 мая украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве. Об этом говорят данные следящего за обстановкой на Украине ресурса.
Ранее воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях страны. Сигналы тревоги были слышны в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, написал RT.
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