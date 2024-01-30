Мир 30 января 2024, 13:27 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Власти Украины предупредили о воздушной тревоге по всей стране 30 января РИА «Новости»

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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным издания, в Харькове прогремел взрыв. Других подробностей журналисты не привели. Позднее о прилете снаряда в Харьковском районе сообщил командующий войсками в области генерал ВСУ Сергей Мельник.

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Во ночь на вторник, 30 января, взрывы также прогремели в городе Белая Церковь Киевской области. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военнослужащие усилили удары по военной инфраструктуре Украины после теракта в Белгороде, который произошел 30 декабря. ВС России бьют высокоточным оружием по предприятиям ОПК, местам дислокации ВСУ, складам с боеприпасами и аэродромам.

Ранее российский вертолет Ка-52 ликвидировал украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении.