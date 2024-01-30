Мир 30 января 2024, 02:05 Взрыв прозвучал в Киевской области РИА «Новости»

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Взрыв прозвучал в городе Белая Церковь в Киевской области Украины. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». В регионе объявлена воздушная тревога.

Киевская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила о движении российских беспилотников и работе сил противовоздушной обороны. Жителей региона призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, не снимать и не фотографировать прилеты.

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Ранее сообщалось о серии взрывов в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также подконтрольном Киеву Красноармейске в ДНР. Кроме того, серия взрывов прогремела в Змиеве в Харьковской области.

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.