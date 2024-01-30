30 января 2024, 00:39
Взрывы прозвучали в Кривом Роге
«Страна.ua»: в Кривом Роге раздались взрывы
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом написало местное издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области», — указали в сообщении.
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Также взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Красноармейске в ДНР. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и в подконтрольных Киеву частях ДНР объявили воздушную тревогу.
Ранее в контролируемом Украиной городе Херсоне утром раздалась серия взрывов. Глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что огонь зафиксировали с левого берега Днепра. За сутки в Херсонской городской территориальной общине зафиксировали 13 ударов.
Взрывы
Киев
Украина
Херсонская область
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