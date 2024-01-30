Спецоперация 30 января 2024, 08:25 Опорный пункт ВСУ уничтожили на Краснолиманском направлении Минобороны: Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом РИА «Новости»

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Вертолеты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и их легкобронированную технику на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили координаты целей и совершили перелет. Двигались воздушные судна на предельно малой высоте.

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«Вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Подобные удары, по данным Минобороны, наносятся с кабрирования неуправляемыми ракетами С-8. Для этого используют особую технику полета. Для пуска ракет пилоты задираю нос вертолетов выше горизонта. Это позволяет увеличить дальность полета ракеты. При этом им не нужно заходить в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Российские военные создали огневые заслоны для движения пехоты под Клещеевкой. Благодаря этому пехота займет выгодные позиции, получив тактическое преимущество.