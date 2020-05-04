Российские эксперты предрекли Белоруссии критическое состояние медицины из-за коронавируса

Москва предупредила Минск о критическом уровне зараженных СОVID-19 граждан для национальной медицины. Без ограничительных мер страну ждет бесконтрольный рост числа заболевших.

«Есть опыт Китая и Вьетнама, где именно жесткие меры остановили эпидемию. Есть наш, когда действуют ограничительные меры, но беда пока нарастает. Моя точка зрения в том, что мы не имеем права пустить ситуацию на самотек. Медицина захлебнется», — заявил российский сенатор Олег Морозов и интервью РИА «Новости».

По словам парламентария, он не хочет оценивать решения белорусских политиков и врачей, так как только время рассудит, правильные они или нет, но основным критерием победы над пандемией остается запас прочности системы здравоохранения. «В Белоруссии, видимо, считают, что им ее хватит», — отметил Морозов.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантин, но глава государства Александр Лукашенко неоднократно отказывался от таких мер, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости. В стране уже 16 705 зараженных, 99 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV так как хорошо себя чувствует.