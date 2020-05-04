Парад Победы в Минске проведут без ветеранов

«Мы уделили очень серьезное внимание нашим оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет [просьбу] привезти их на парад», — заявил Лукашенко. При этом он отметил, что на трибунах будут ветераны Вооруженных сил страны.

Также белорусский лидер сказал, что не смог отменить ни одно из запланированных к юбилею Победы мероприятий, ведь подготовка шла с прошлого года. Он никого не призывает посещать праздничные мероприятия и «готов понять, если кто-то захочет остаться дома из-за пандемии».

В России, как и в других странах, которые раньше праздновали День Победы, из-за пандемии торжества перенесли на более поздний срок.