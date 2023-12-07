Важное 07 декабря 2023, 09:43 Два пулевых ранения обнаружили на теле Кивы СК: на теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения РИА «Новости»

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На теле убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых огнестрельных ранения. С места происшествия изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Кива погиб 6 декабря. Установлено, что он гулял по парку, прилегающему к коттеджному поселку. Там неизвестный выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений экс-депутат Рады скончался на месте.

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Специалисты СК осмотрели место происшествия, автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он жил последние месяцы.

Дело об убийстве и незаконном обороте оружия передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК Московской области, добавили в пресс-службе.

В рамках расследования проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую судебные экспертизы.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей и проводить другие оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.