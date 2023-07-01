Мир 01 июля 2023, 09:50 Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка и веры — Володин Володин: Зеленский нанес Украине непоправимый ущерб, когда отказался от истории и веры Freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский нанес своей стране непоправимый ущерб, когда отказался от языка, на котором говорит большинство населения, и разрушил институт семьи. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций», — заявил председатель.

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Он напомнил, что киевский режим сделал из нацистов настоящих героев, чем предал память дедов и прадедов, которые отдавали свои жизни, чтобы освободить мир от фашизма. Из школьной программы на Украине исключили изучение творчества русских писателей, учебники и книги на русском языке вообще забирают.

«Вместо того, чтобы дать людям возможность говорить на родном, Зеленский навязывает им чуждый язык», — подчеркнул Володин.

Президент уже внес в Верховную раду законопроект, определяющий статус английского в стране как языка международного общения на Украине. Английский обязаны будут знать главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.

«Каноническую православную церковь на Украине преследуют. Ценности Киево-Печерской лавры — иконы и мощи святых — отдают в европейские музеи», — указал спикер.

Украина предала свою веру, считают специалисты, люди больше не увидят «спасенных» из Киево-Печерской лавры икон. И это только начало — разграблено будет все, не только церкви, но и музеи.

Наплевав на чувства верующих, написал спикер Госдумы, Зеленский пошел дальше: предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. В пояснительной записке Зеленский указал, что Россия якобы слишком долго навязывала Украине свои ценности, в том числе и касающиеся один из главных христианских праздников Рождества Христова. Украинский лидер решил, что будет делать как большинство, а главное ни в коем случае не повторять за Россией.

По мнению Володина, на Украине также разрушены культура и традиции, нет института семьи. Перечень того, с какими проблемами столкнулась страна — можно продолжать бесконечно, отметил он.

«Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины „терпеть боль, стресс и травмы“ путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», — заключил председатель Госдумы.

Зеленский в очередной раз призвал легализовать на Украине лекарств на основе каннабиса. Препараты, по его мнению, необходимо на территории страны, чтобы у жителей был к ним доступ. Однако это только спровоцирует рост числа наркозависимых на Украине, уверены врачи.

Легализацию марихуаны пытаются продвинуть под видом медицинской повестки, считают медики. Но это приведет к разложению и уничтожению украинского народа.