Володин предупредил Финляндию и Швецию об опасности размещения баз НАТО

Размещение баз НАТО в городах Финляндии и Швеции не защитит население этих стран в случае конфликта, поскольку удары, в первую очередь, будут наноситься по военной инфраструктуре противника. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он.

Володин назвал заблуждением мнение мэра финского города Лаппеэнранты Киммо Ярву, предложившего разместить в городе базу НАТО ради чувства безопасности местных жителей.

«Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — подчеркнул политик.

Ранее на саммите в Мадриде НАТО официально пригласил в альянс Финляндию и Швецию.

Политолог Михаил Онуфриенко заявил «360», что у этих стран теперь нет самостоятельности в вопросе размещения военных баз на территории своей страны.