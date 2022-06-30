Финляндия заявила, что не хочет размещения военных баз НАТО на своей территории, но теперь у нее нет выбора. Таким мнением с «360» поделился политолог Михаил Онуфриенко.

Он заметил, что мнением Финляндии никто уже не поинтересуется.

«Кто их будет спрашивать? Они уже подписались, они уже в Альянсе. А дальше — вопрос давления и опыта у США», — заметил Онуфриенко.

Он подчеркнул, что «военной компонентой» НАТО занимается не генсек организации, который является лишь «политической пешкой», а американский генерал.

«Скажут — будете прыгать и спрашивать, как высоко. Выбора уже нет», — резюмировал политолог.

Накануне на саммите в Мадриде НАТО официально пригласил Финляндию и Швецию в Альянс. Президент России Владимир Путин предупредил о «зеркальных мерах», которые последуют в случае усиления армий на границе со страной.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с «360» предположил, что в этом случае Россия будет формировать ракетные бригады на границе с Финляндией, произойдет усиление Балтийского флота.