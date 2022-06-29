НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Альянс

Страны НАТО объявили, что решили пригласить Финляндию и Швецию в Альянс. Об этом сказано в опубликованном коммюнике саммита НАТО.

«Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании Протоколов о присоединении», — указано в заявлении по итогам встречи, которое обнародовано главами государств и правительств.

В заявлении подчеркнули, что при любом присоединении к Североатлантическому союзу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех его представителей.

«Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более защищенными, НАТО — сильнее, а Евро-Атлантический регион — безопаснее», — отмечено в коммюнике.

Безопасность Финляндии и Швеции «имеет первостепенное значение для Североатлантического союза».

О том, что Швецию и Финляндию пригласят в НАТО уже сегодня, утром сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.