Власти Лаппеенранты предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

Базу НАТО могут разместить в Южной Карелии — регионе Финляндии, граничащем с Россией. Такое предложение огласил мэр Лаппеенранты Киммо Ярву. Его слова процитировали на сайте общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle).

Одной из возможных точек будущей базы НАТО в Финляндии Ярву назвал местный аэродром.

«Есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят», — сказал он.

Мэр Лаппеенранты подчеркнул, что он не вправе давать советы по размещению Сил обороны и войсковых частей, поскольку он не является экспертом в этой области.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял, пока нет необходимости размещать базы НАТО в государстве. Он подчеркнул, что на границе страны с Россией сохраняется безопасная обстановка. Вместе с этим Хаависто заявил, что Финляндия поддерживает планы Альянса по «обеспечению коллективной безопасности», а власти страны хотят быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.