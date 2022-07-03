Власти Лаппеенранты предложили разместить базу НАТО на границе с Россией
База НАТО может появиться в Южной Карелии, на границе с Россией
Базу НАТО могут разместить в Южной Карелии — регионе Финляндии, граничащем с Россией. Такое предложение огласил мэр Лаппеенранты Киммо Ярву. Его слова процитировали на сайте общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle).
Одной из возможных точек будущей базы НАТО в Финляндии Ярву назвал местный аэродром.
«Есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят», — сказал он.
Мэр Лаппеенранты подчеркнул, что он не вправе давать советы по размещению Сил обороны и войсковых частей, поскольку он не является экспертом в этой области.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял, пока нет необходимости размещать базы НАТО в государстве. Он подчеркнул, что на границе страны с Россией сохраняется безопасная обстановка. Вместе с этим Хаависто заявил, что Финляндия поддерживает планы Альянса по «обеспечению коллективной безопасности», а власти страны хотят быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.