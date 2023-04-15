Мир 15 апреля 2023, 22:02 Силы быстрого реагирования Судана отказались от переговоров с армией Глава СБР Судана: спецназ не готов начать переговоры с регулярной армией YouTube

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Глава Сил быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдам Дагло заявил, что не согласится начать переговоры с армией, пока она не отступит. Его слова привела Al Arabiya.

Начавшиеся бои Дагло назвал «вынужденными мерами». По его словам, спецназ Судана привержены рамочному соглашению, заключенному между военными и гражданскими в стране.

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Спецназ Судана захватил аэропорт административного центра штата Западный Дафур, сообщил телеканал Sky News Arabia. Ранее стало известно взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове силами быстрого реагирования.

Пять мирных жителей стали жертвами боестолкновений армейских частей Судана со спецназом на севере города Хартум. По данным телеканала Al Jazeera, десятки человек в Хартуме получили ранения.

Боевые столкновения между армией и отрядами спецназа начались в Судане в субботу, 15 апреля. Российское посольство призвало стороны конфликта начать переговоры как можно скорее. Дипломаты призвали находящихся в Судане россиян оставаться дома и сохранять спокойствие. Информации о пострадавших гражданах России в ходе происходящих волнений не поступало.