15 апреля 2023, 22:02
Силы быстрого реагирования Судана отказались от переговоров с армией
Глава СБР Судана: спецназ не готов начать переговоры с регулярной армией
Глава Сил быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдам Дагло заявил, что не согласится начать переговоры с армией, пока она не отступит. Его слова привела Al Arabiya.
Начавшиеся бои Дагло назвал «вынужденными мерами». По его словам, спецназ Судана привержены рамочному соглашению, заключенному между военными и гражданскими в стране.
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Спецназ Судана захватил аэропорт административного центра штата Западный Дафур, сообщил телеканал Sky News Arabia. Ранее стало известно взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове силами быстрого реагирования.
Пять мирных жителей стали жертвами боестолкновений армейских частей Судана со спецназом на севере города Хартум. По данным телеканала Al Jazeera, десятки человек в Хартуме получили ранения.
Боевые столкновения между армией и отрядами спецназа начались в Судане в субботу, 15 апреля. Российское посольство призвало стороны конфликта начать переговоры как можно скорее. Дипломаты призвали находящихся в Судане россиян оставаться дома и сохранять спокойствие. Информации о пострадавших гражданах России в ходе происходящих волнений не поступало.
Судан
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