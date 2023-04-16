Мир 16 апреля 2023, 19:28 Стороны конфликта в Судане согласились приостановить боевые действия ООН: стороны в Судане приостановили бои в воскресенье, с 16:00 до 19:00 YouTube

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Стороны конфликта в Судане объявили гуманитарное прекращение боев с 16:00 до 19:00 по местному времени. Информацию распространила миссия ООН в республике, сообщило РИА «Новости».

«Командующие суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования согласились с ООН взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня, с 16:00 до 19:00», — уточнили в ООН.

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На стороны и их силы возложили ответственность за выполнение взятого обязательства.

Столкновения между спецназом и регулярными армейскими частями в Судане унесли жизни 56 человек, еще 595 получили ранения. Представители сил быстрого реагирования заявили, что армия обстреливала их штаб в окрестностях Хартума в субботу, 15 апреля.

После этого начались открытые боевые действия, которые охватили столицу страны и города Мерове и Эль-Абьяд. Военные Судана взяли под контроль базы и штабы спецназа в семи населенных пунктах. В суданской армии заявили, что на разгром спецназа им нужно несколько дней.