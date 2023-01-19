Мир 19 января 2023, 12:36 Военную поддержку Украины в Германии назвали вызовом безопасности Глава Минобороны ФРГ Писториус: Германия продолжит поддерживать Украине военной помощью

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Германия не является стороной конфликта на Украине, но продолжит оказывать ей военную поддержку. Об этом заявил министр немецкого министерства обороны Борис Писториус, написал ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать украинскую армию военными поставками, хоть и не являемся участниками конфликта. Для Германии это вызов безопасности. Нам нужно сделать сильную армию, когда речь идет о способностях участвовать в операциях», — сказал Писториус.

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Министр подчеркнул, что именно поэтому важно оказывать Украине поддержку, в том числе и немецкой техникой.

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Писториус занял пост после ухода Кристине Ламбрехт, отставку которой утвердили 16 января. В четверг он принес присягу в бундестаге, а немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему документ о назначении на должность.

Ранее сообщалось, что Пентагон постарается надавить на Писториуса в вопросе передачи Украине немецких танков Leopard. Вооружение ВСУ направит не непосредственно Германия, а другие владеющие ими страны, например Финляндия или Польша.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что украинский кризис полностью завершится только в случае военного поражения России.