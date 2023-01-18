Мир 18 января 2023, 21:28 Шольц назвал «условие» завершения конфликта на Украине Канцлер Германии Шольц назвал поражение России условием конца конфликта на Украине РИА «Новости»

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Окончание конфликта на Украине возможно только при условии поражения России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщил телеканал N-TV.

Глава немецкого правительств отметил, что Россия якобы уже понесла серьезное поражение на рынке энергоносителей, потому что Германия всего за несколько месяцев поборола зависимость от поставок российского газа. По мнению Шольца, следующим шагом должен стать проигрыш на поле боя.

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«Чтобы конфликт завершился, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — заявил канцлер Германии.

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Олаф Шольц признался, что Германия приложит все усилия, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО. Об этом он заявил в интервью главному редактору агентства Bloomberg Джону Миклетвэйту.

Глава немецкого правительства пояснил, что страна продолжает поставлять на Украину оружие, но избегает ситуации, чтобы конфликт России и НАТО перешел в горячую фазу.