Мир 19 января 2023, 11:05 США попытаются заставить нового министра обороны Германии передать Украине танки Reuters: глава Пентагона Остин надавит на нового главу МО ФРГ Писториуса по танкам для ВСУ Википедия

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Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и попытается уговорить его одобрить поставку украинских военных танков Leopard. Об этом рассказали источники агентства Reuters.

«На встрече Остин будет настаивать на том, чтобы Писториус разрешил передачу Украине танков Leopard немецкого производства», — сказали представители США.

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Он предложил схему, при которой технику перегонит не Германия, а другие страны, которые ими владеют. Например, Польша и Финляндия вызвались это сделать. Компания Krauss-Maffei Wegmann выпустила около 3600 Leopard 2 и передала их другим странам, но ФРГ имеет право наложить вето на любое решение об экспорте своих танков на вооружении союзных с НАТО армий по всей Европе. Задача Ллойда Остина — убедить новоиспеченного коллегу разрешить поставки.

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Кроме Штатов в вопросе военной помощи на Германию надавила Великобритания. Она пообещала киевскому режиму эскадрон из 14 танков Challenger. Однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил американского президента Джо Байдена, что не поддастся на уговоры, пока сами США не поставят на Украину свои танки Abrams.