Мир 17 января 2023, 12:37 Немецкие СМИ назвали нового министра обороны Германии Der Spiegel: новым министром обороны ФРГ станет Борис Писториус Википедия

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Глава немецкого МВД по Северному Рейну — Вестфалии и партийный соратник нынешнего канцлера ФРГ Борис Писториус станет новым министром обороны страны. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Писториус займет вакантный пост, освободившийся после ухода с него Кристине Ламбрехт 16 января.

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Чиновник возглавляет министерство внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года. В период с 2006 по 2013 годы он занимал должность мэра города Оснабрюк.

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Ламбрехт назвала причиной отставки с поста министра обороны то, что СМИ в последнее время слишком часто обсуждали ее саму вместо сосредоточения внимания на нуждах немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц официально принял ее прошение об уходе.

В ближайшую пятницу, 20 января, на базе Рамштайн в Германии пройдет встреча союзников Украины в специальной операции. На ней может быть принято решение о передаче ВСУ тяжелых танков. Кто представит ФРГ на встрече, на данный момент пока неизвестно.