Мир 20 апреля 2024, 03:03 Власти Украины подтвердили повреждение терминала в порту около Одессы Мининфраструктуры Украины: 2 терминала в порту близ Одессы получили повреждения Unsplash

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Два терминала в порту около Одессы повреждены, подтвердили в Министерстве инфраструктуры Украины в соцсети. Поврежденные терминалы занимались перевалкой агропродукции.

«Повреждены два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», — сообщило министерство.

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По информации ведомства, один из терминалов принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар».

Ранее о повреждении порта сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. До этого в сети появилась информация о серии взрывов в Одессе. На тот момент на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Подробности об ударе по порту Южный сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Произошла большая детонация и выброс пламени, дороги в сторону порта и набережной оцепили, туда пропускали только машины скорой помощи, рассказал подпольщик.