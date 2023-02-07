Мир 07 февраля 2023, 16:17 Власти Турции откроют отели в Анталье для размещения пострадавших Президент Турции Эрдоган: в Анталье откроют отели для размещения в них пострадавших РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турецкие власти планируют открыть отели в Анталье, чтобы разместить в них пострадавших от землетрясения. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу. Трансляцию вели местные телеканалы.

Власти начали разрабатывать план по предоставлению отелей, которые закрылись в зимний период, пострадавшим от землетрясения.

Реклама

«Только в регионе Антальи для этого подготовлено 50 тысяч койко-мест», — сказал он.

Реклама

Эрдоган отметил, что в республике часть аэропортов принимает только гуманитарные рейсы и самолеты, которые направили на помощь пострадавшим. Порядка 70 стран предложили властям Турции свою помощь в ликвидации последствий землетрясения, подчеркнул президент.

Также в 10 пострадавших из-за катаклизма республиканских провинциях введут чрезвычайное положение на три месяца. По словам Эрдогана, число погибших продолжает расти. Сейчас известно о 3 549 жертвах, еще более 22 тысяч человек получили ранения. Около восьми тысяч пострадавших удалось вытащить из-под завалов.

Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони сообщил, что из-за крупного землетрясения в центральной и юго-восточной части Турции литосферные плиты сместились на три метра.