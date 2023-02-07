Мир 07 февраля 2023, 11:44 Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 3419 Вице-президент Турции Октай: число погибших в результате землетрясений увеличилось до 3419

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Официальную статистику по жертвам землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, вновь обновили. По последним данным, от серии толчков погибло 3419 человек. Об этом сообщил заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Его процитировало РИА «Новости».

«Число жертв возросло до 3419 человек, 20 534 получили ранения», — сказал он.

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Также Октай отметил, что у сотрудников экстренных служб возникли трудности с оперативной доставкой помощи в пострадавшие регионы. По его словам, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

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Вице-президент Турции отметил, что в пострадавших от землетрясений регионах задействован 12 181 спасатель. Кроме того, государству помогают 14 стран.

Ранее сообщалось, что среди погибших от землетрясений в Турции есть один россиянин. О гибели гражданина РФ к полудню 7 февраля почти ничего неизвестно. Пока не сообщается место его гибели, а также личность человека.