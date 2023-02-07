Мир 07 февраля 2023, 15:49 Чрезвычайное положение ввели в 10 регионах Турции на три месяца после землетрясения Президент Турции Эрдоган объявил режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях РИА «Новости»

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В 10 турецких провинциях, пострадавших из-за землетрясения, объявили чрезвычайное положение сроком на три месяца. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу, которое транслировали местные телеканалы.

Власти Турции пообещали в скором времени завершить президентский и парламентский процессы, которые касаются решения о чрезвычайном положении.

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«[Чрезвычайное положение] продлится три месяца и охватит 10 пострадавших от землетрясения провинций», — сказал глава государства.

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В центральной и юго-восточной части республики произошло крупнейшее землетрясение. Все случилось ранним утром 6 февраля, подземные толчки продолжались вплоть до 7 февраля. Жертвами землетрясения стали3419 человек, еще порядка восьми тысяч смогли найти и спасти из-под завалов. Республиканские службы проводят поисково-спасательную операцию. Специалисты помогают всем людям независимо от их гражданства. К работе присоединились спасателииз других стран.

Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони сообщил, что литосферные плиты сместились на три метра из-за землетрясения.