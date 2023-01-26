Мир 26 января 2023, 00:58 Власти США объяснили решение передать танки Украине Координатор Кирби: решение по танкам для Украины принято из-за изменений на поле боя Википедия

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Власти США пересмотрели решение по поставкам танков Abrams на Украину из-за изменившейся ситуации на поле боя, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова передала радиостанция «Говорит Москва».

Американские танки призваны поспособствовать изменению тактики боя — ВСУ должны перейти в наступление с улучшением погодных условий, отметил Кирби. Координатор заявил, что Белый дом не отвергает предупреждение России об опасности эскалации ситуации на Украине. При этом Кирби утверждает, что поставляемые танки Abrams не представляют «наступательной угрозы» для России.

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Кирби отметил, что США хотят помочь Украине добиться успеха на поле боя, чтобы «потом были переговоры».

Передача американских танков Украине не будет быстрой, этот процесс займет «многие месяцы», сообщил представитель Белого дома. Американские журналисты узнали, что технику для передачи будут заказывать по контракту, а не напрямую из средств и запасов Пентагона. Поэтому танки на Украину попадут примерно через год.