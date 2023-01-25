Мир 25 января 2023, 22:10 Белый дом назвал сроки передачи танков Abrams Украине Белый дом: поставка танков Abrams на Украину потребует «многих месяцев» РИА «Новости»

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Передача американских танков Abrams Украине не будет быстрой, этот процесс займет «многие месяцы». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду называть конкретную дату <…>. Потребуется много месяцев, прежде чем танки окажутся там», — сказал он.

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Кирби также прокомментировал поставки на Украину танков Leopard 2. Он отметил, что с передачей этой техники проблем не будет.

«Но на доставку тех же Leopard 2 не потребуется так много времени», — сказал представитель Белого дома.

Ранее власти США подтвердили отправку Украине 31 танка M1 Abrams. По словам американских чиновников, это количество соответствует одной танковой бригаде ВСУ. Кроме этого, украинские боевики получат восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

Лидер американского государства Джо Байден сказал, что передать танки Украине рекомендовал глава Минобороны США Ллойд Остин. Это, по мнению министра, должно помочь украинцам «достичь стратегических целей».