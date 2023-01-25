Мир 25 января 2023, 22:26 Поставки танков Украине не несут «наступательной угрозы» для России — Белый дом Белый дом: поставки танков Abrams на Украину не несут угрозу России РИА «Новости»

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США не отвергают предупреждения Москвы об опасности эскалации ситуации вокруг Украины. Танки Abrams не представляют «наступательной угрозы» для России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно вести бои на открытой местности, отстаивать свой суверенитет и территорию <…>. Они не представляют собой наступательную угрозу для России», — сказал он.

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Также Кирби подтвердил, что Пентагон продолжает делиться с Украиной данными разведки. По его словам, США помогают ВСУ лишь информацией, не указывая по каким целям бить и как проводить операции.

Ранее Белый дом заявил, что передаст украинцам 31 танк Abrams, однако быстро переправить их туда не получится, на это потребуется много месяцев. По информации, полученной американскими журналистами, это может занять около года.